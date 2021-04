Caso Henry: defesa de Monique Medeiros pedirá à polícia um novo depoimento

RIO - A nova defesa de Monique Medeiros, mãe do menino Henry que está presa desde a semana passada, pedirá à Polícia Civil que colha um novo depoimento. A equipe, formada por quatro advogados, informou que irá na tarde desta quarta-feira, 14, à 16ª DP para conversar com o delegado que conduz as investigações.

Na segunda-feira, a babá de Henry, Thayná de Oliveira Ferreira, já havia prestado um novo depoimento à polícia em que admitiu ter mentido na primeira oitiva.

Leia Também Babá admite que mentiu e diz que Dr. Jairinho agrediu Henry três vezes

Laudo de necropsia feita pelo Instituto Médico Legal (IML) mostrou que o menino Henry, de 4 anos, sofreu 23 lesões na madrugada em que morreu.

Presos acusados pela morte, o vereador carioca Dr. Jairinho e a mãe do menino, Monique Medeiros, carregaram o corpo da criança já morta às 4h09 do dia 8 de março, conforme mostra imagem do elevador do prédio obtida pelos investigadores.

Relembre o caso

O vereador do Rio Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, e a professora Monique Medeiros foram presos no dia 8 de abril. A Polícia Civil do Rio acredita ter provas de que o vereador agredia periodicamente o enteado. Conversas via WhatsApp entre a mãe do menino, Monique Medeiros da Costa Silva de Almeida, e a babá, Thayná de Oliveira Ferreira, sustentariam essa descoberta, segundo investigadores do caso.