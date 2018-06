Caso repercutiu no exterior O furto ao Masp teve repercussão na imprensa internacional, principalmente na Europa. O jornal italiano La Repubblica chamou o crime de "grande golpe no museu de São Paulo, o mais importante da América Latina". O espanhol El Mundo lembrou que em outubro "dois homens já haviam tentado invadir o museu, mas não conseguiram chegar ao segundo piso, onde está a coleção". O site do jornal El País para a América Latina mencionou que a coleção do Masp, considerada uma das mais importantes da América do Sul, foi enriquecida com várias obras que seus donos retiraram da Europa durante a 2.ª Guerra Mundial. "Fontes policiais apontaram que os ladrões pareciam profissionais, uma vez que sabiam exatamente o que queriam e onde encontrar", diz o texto. O argentino Clarín destacou que o furto ocorreu "em apenas três minutos". Em suas edições eletrônicas, os jornais franceses Le Monde e Le Figaro se concentraram em explicar as circunstâncias do roubo, mas também abordaram as condições precárias de segurança da instituição, citando fontes do museu e da polícia brasileira.