Cásper Líbero abre inscrição para vestibular A Faculdade Cásper Líbero abriu nesta segunda-feira as inscrições para o seu vestibular, que vão até 21 de dezembro. Este ano, além dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas, a instituição oferece 90 vagas para rádio e TV. Haverá dois períodos de inscrição: até o dia 30, o candidato paga taxa de R$ 75,00. Depois dessa data, o valor sobe para R$ 85. O manual custa sempre R$ 10. A prova será no dia 12 de janeiro. Quinta-feira terminam as inscrições para o vestibular da Universidade Mackenzie. A taxa é de R$ 75, o manual custa R$ 15, e os candidatos precisam se inscrever nos campus da instituição. As provas vão do dia 10 ao dia 14 de dezembro.