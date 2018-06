Castello Branco tem congestionamento na chegada a SP Os motoristas que se dirigem para São Paulo, pela rodovia Castello Branco, estão encontrando um grande congestionamento, na manhã desta quinta-feira. De acordo com informações da Viaoeste, concessionária que administra a rodovia, o trânsito lento, pela pista expressa, que vai do quilômetro 23, região de Alphaville, até o quilômetro 13, já próximo à chegada da Marginal do Tietê, deve-se apenas ao grande número de veículos. Um acidente, por volta das 7h50, no quilômetro 14, sentido São Paulo, envolvendo um motoqueiro, mas já resgatado, ajudou a complicar ainda mais o trânsito. Quem trafega pela pista marginal da Castello também encontra pequena lentidão entre os quilômetros 16 e 13.