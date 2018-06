Castello Branco terá desvio para carga especial A concessionária da rodovia Castello Branco, a ViaOeste, organizou um esquema especial de tráfego para a passagem de uma carga especial na rodovia amanhã, do quilômetro 49 ao 54. Trata-se de um transformador de energia da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) de 482 toneladas, que saiu de Jundiaí e será transportado até o município de Alumínio, onde está a sede da empresa, no interior de São Paulo. O transformador está em uma carreta com 90 metros de comprimento, 6 metros de largura e 5,80 metros de altura. Em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, a partir de 4h30 de amanhã, a ViaOeste desviará o fluxo do tráfego para o contra-fluxo na pista sentido capital da Castello. No quilômetro 54, a carga irá acessar a SP-53/280, com destino a São Roque, onde ficará estacionada. No dia 9, por volta de 1h da manhã, a carga sairá de São Roque e seguirá pela rodovia Raposo Tavares até o município de Alumínio. O tráfego no local deverá ficar mais lento durante a operação.