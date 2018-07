Castelo Branco tem congestionamento em Barueri O trânsito está congestionado na pista sentido interior-capital da Rodovia Castelo Branco, entre os km 30 e 25, no trecho de Barueri, na Grande São Paulo, por causa do excesso de veículos. Na Rodovia Raposo Tavares existe lentidão entre os km 44 e 36 em direção a capital, entre os municípios de Vargem Grande Paulista e Cotia, na região metropolitana. A Rodovia dos Bandeirantes apresentou até o início da noite congestionamento entre os km 33 e 27, na Grande São Paulo, mas tem agora o trânsito intenso no sentido interior-capital. As Rodovias Tamoios, D. Pedro I e Ayrton Senna têm tráfego acima do normal mas sem congestionamentos.