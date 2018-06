Castelo, Dutra e Raposo apresentam lentidão nesta manhã De todas as principais estradas que cortam o Estado de São Paulo passando pela capital ou pela Grande São Paulo, apenas três delas apresentam pontos de lentidão nesta manhã de segunda-feira, 9. O motorista que chega à capital pela Rodovia Castelo Branco enfrenta lentidão entre os quilômetros 16, em Osasco, até a chegada à marginal Tietê, na altura do quilômetro 12. O mesmo ocorre na chegada à cidade de São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra. O tráfego segue com morosidade na entrada da marginal na altura do quilômetro 231, na zona leste da cidade. Quem sai da região de Cotia e Vargem Grande Paulista e segue em direção à capital encontra pontos de morosidade na Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 21 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10. O tráfego segue bom neste momento nas rodovias Anhangüera, Bandeirantes, Tamoios, Ayrton Senna, Dom Pedro, Padre Manoel da Nóbrega, Piaçagüera-Guarujá, Rio-Santos, Fernão Dias, Régis Bittencourt e no Sistema Anchieta-Imigrantes, que opera no esquema normal, 5x5.