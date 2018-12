Catador é atendido em restaurante chique de BH e viraliza na internet

FRANCA - Um catador de latinhas e papelão bombou na internet nesta semana ao se sentar em um restaurante no bairro de Lourdes, área nobre de Belo Horizonte, e pedir uma refeição. As imagens foram feitas por clientes e funcionários na última terça-feira, 4, e repercutiram na internet. O homem, descalço e com uma sacolinha na mão, chegou com uma nota de R$ 50 e pediu a refeição.

Também pediu um vinho e o proprietário do estabelecimento mandou que fosse servido um chileno. Ele nem chegou a tomar tudo e optou por um refrigerante. Agindo de forma educada, após comer ele abriu mão da sobremesa, já inclusa no prato principal, e a conta ficou em R$ 121,80. Ele então insistiu em pagar com seus R$ 50, mas foi cobrado apenas R$ 10.

"Ele queria mesmo pagar, por isso, aceitamos parte do dinheiro", contou o garçom Rafael Guedes. Segundo ele, ainda foi preciso insistir para que o cliente incomum aceitasse o troco. Apesar da repercussão, ele explica que tudo ocorreu de forma natural e o objetivo não era obter publicidade com o fato.