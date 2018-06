Catamarã bate em plataforma de porto e deixa feridos leves no Rio

SÃO PAULO - Um catamarã que transportava cerca de 910 pessoas entre Niterói e Praça XV, no Rio, se chocou fortemente contra uma plataforma no pier, no fim da manhã desta segunda-feira, 28, segundo informações da Barcas S/A.

Por volta das 16h30, a assessoria da Barcas confirmou que o Corpo de Bombeiros havia resgatado 55 pessoas com ferimentos leves ou sintomas de ansiedade por causa do acidente. Não houve registro de casos graves. Ao todo, foram acionadas sete ambulâncias, duas lanchas, e 14 viaturas do Quartel Central do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações divulgadas pelos bombeiros no final da tarde, 16 pessoas tiveram escoriações, e outras 39, ferimentos leves. Elas foram levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, Unidade de Pronto Atendimento de Botafogo, Hospital Municipal Souza Aguiar, e Hospital Municipal Salgado Filho.

Um problema ainda não identificado apareceu no momento de a embarcação atracar. Uma equipe de manutenção da empresa e técnicos da capitania dos portos esteve no interior do barco para avaliar o problema.

Atualizado às 18h28