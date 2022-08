Catedral projetada por Niemeyer ganha releitura de obra de Aleijadinho; veja fotos

A Catedral Cristo Rei, último projeto do arquiteto Oscar Niemeyer para Belo Horizonte, recebeu a imagem de Nossa Senhora da Piedade, padroeira do Estado de Minas Gerais. A obra é assinada pelo artista mineiro Guilherme Marques, de 38 anos. Ao todo, foram quatro anos para a escultura ser concluída.

Feita em bronze, a imagem que vem emocionando fiéis e visitantes retrata Jesus Cristo no colo da Virgem Maria. Pesando 2,5 toneladas, com quatro metros de comprimento por três metros de altura, a obra é uma releitura da Piedade do mestre Aleijadinho (1738-1814), do século 18, que está no altar da Ermida Nossa Senhora da Piedade – menor basílica do mundo, no Santuário, na Serra da Piedade.

A Pietá pode ser vista e tocada pelos fiéis. A princípio, está ao lado do anfiteatro, onde acontecem as celebrações. "Essa imagem de Nossa Senhora da Piedade da Catedral Cristo Rei é uma obra de arte e, ao mesmo tempo, abre para nós uma escola que renova o permanente convite: seguir Jesus Cristo", afirmou d. Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano. Para ele, contemplar a Piedade é olhar as dores da humanidade: "Conseguindo ver a presença cristã, de forma a reconstruir o mundo na justiça e na paz, pela força do amor".

Quando estiver em seu local definitivo, diante do templo – a Tenda da Paz, em construção, com previsão para ter sua infraestrutura finalizada ainda este ano –, a imagem poderá ser vista por diferentes pontos da Avenida Cristiano Machado, inspirando a fé e a contemplação. "Este é o meu maior trabalho, em tamanho e importância", diz Guilherme Marques. "A obra foi um grande desafio artístico e técnico, envolvendo, por quatro anos, muitas pessoas, desde a demanda da Igreja, o ateliê, até a equipe da fundição. Uma grande responsabilidade."

Planejada há quase 100 anos para ser a igreja-mãe da rede de comunidades de fé da Arquidiocese, a Catedral Cristo Rei começou a ser construída em 2013, a partir de um projeto novo, adequado a este momento da história, a partir da concepção do arquiteto Oscar Niemeyer, que morreu 2012.

Assim, a infraestrutura da catedral, além de receber momentos de espiritualidade, é dedicada a iniciativas voltadas para os mais necessitados, educativas e culturais.