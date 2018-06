Categoria protesta na frente da Prefeitura de SP Catadores de recicláveis fizeram protesto ontem na frente do gabinete do prefeito Gilberto Kassab (DEM) e entregaram a assessores dele sugestões para a inclusão da categoria no programa de coleta seletiva da cidade. Segundo Carlos Alencastro, líder dos trabalhadores, cerca de 300 catadores compareceram, mas a expectativa de conversar diretamente com Kassab foi frustrada. "Foi o sexto pedido de audiência em que ele não nos atendeu", reclamou . A Prefeitura informou que as reivindicações da categoria serão estudadas. O município promete acolher todos os catadores que constituírem legalmente cooperativas e não impedir a atuação de outras entidades na coleta seletiva da cidade.