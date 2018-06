Católicos paulistanos fazem mobilização pela paz O governador de São Paulo, Cláudio Lembo, e o prefeito Gilberto Kassab participaram na manhã deste domingo, 27, de uma celebração pela paz na catedral da Sé. A missa, rezada pelo cardeal d. Cláudio Hummes, foi assistida por cerca de 700 pessoas. Após o evangelho, o religioso leu a mesma mensagem contra a violência e pela reforma prisional e da segurança pública proferida hoje em todas as paróquias do Estado. Foi a maior mobilização pela paz promovida pela Igreja desde os ataques do Primeiro Comando da Capital.