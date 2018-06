Catorze morrem após trator cair de carreta e bater em ônibus na Bahia

Pelo menos 14 pessoas morreram em um acidente na manhã desta segunda-feira, 27, na BR-110, envolvendo um ônibus da Viação Gontijo, uma carreta e uma retroescavadeira, entre os municípios de Alagoinhas e Inhambupe, na Bahia, 150 quilômetros ao norte de Salvador. Todas as vítimas, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, estavam no ônibus, que seguia de São Paulo para Paulo Afonso, no extremo norte da Bahia.

O acidente ocorreu por volta das 6h30 (horário local). Segundo a PRF, a retroescavadeira estava sendo transportada pela carreta, mas se desprendeu da carroceria do veículo em uma curva e caiu na pista, atingindo o ônibus, que seguia no sentido contrário. As 14 vítimas morreram no local. A PRF e o Corpo de Bombeiros seguem no trabalho de socorro aos feridos.

Ainda não há confirmação do número de feridos e eles estão sendo transportados, em ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas. Os veículos envolvidos no acidente ainda bloqueiam os dois sentidos da rodovia, causando um engarrafamento que chega a dez quilômetros. A PRF orienta os motoristas a evitar o trecho nas próximas horas.