25 cavalos morrem em incêndio em estábulo no Rio Grande do Sul

PORTO ALEGRE - Um incêndio de grandes proporções em uma estrebaria causou a morte de ao menos 25 cavalos na madrugada desta segunda-feira, 8, em Campo Bom, na região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, as causas do incêndio ainda não foram elucidadas. Informações preliminares apontam que o fogo teria iniciado por volta da 1 hora na Cabanha do Odir. No local, havia cerca de 50 animais.

Uma equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente está ajudando, desde as primeiras horas desta manhã, no socorro e tratamento dos cavalos que ficaram feridos. Os bombeiros levaram cerca de três horas para conter as chamas.