´Caveirão´ da polícia será representado na Porto da Pedra No carnaval tudo é possível. Até o ´caveirão´, carro blindado da polícia do Rio de Janeiro usado para operações policiais perigosas será representado no desfile da escola Porto da Pedra, primeira escola a desfilar no segundo dia do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí. A escola falará sobre a África do Sul, daí a inclusão do ´caveirão´, já que o veículo foi inspirado num modelo usado naquela país. A modelo Renata Santos virá na frente do carro alegórico que representa o ´caveirão´ . De biquínis com brilhos, adereços no formato de caveiras, além de um boné com semelhante ao da polícia, Renata explicou na concentração que sua mensagem não é de violência e sim de paz. "Não tenho existe qualquer ligação entre mim e o caveirão. Sou de paz e de alegria", disse Renata, que é também é madrinha da bateria da Acadêmicos da Santa Cruz, escola do grupo de acesso.