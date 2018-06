CCBB tem música ao vivo com entrada franca Entre 14 e 18 horas, o Centro Cultural Banco do Brasil realiza mais uma das edições do café cultural, com o tema "o café como ambiente de criação artística e debate intelectual". Uma atriz interpretará artigos de Ignácio de Loyola Brandão, entre outros escritores, e haverá música ao vivo. Rua Álvares Penteado, 112, centro (tel. 3113-3651).