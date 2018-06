CCJ aprova projeto que tipifica o crime A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou ontem um projeto que tipifica o crime de seqüestro relâmpago. A CCJ rejeitou, no entanto, uma emenda da Câmara que alterava o projeto. Por isso, ele precisa ser ainda votado no Plenário do Senado antes de seguir para a sanção presidencial. Pelo texto original, passaria a ser crime a restrição de liberdade com o objetivo de obtenção de vantagem econômica. O projeto também aumenta as penas em caso de seqüestro com violência.