CCJ aprova unificação de documentos no RG A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou ontem projeto que prevê a unificação da numeração de todos os documentos, incluindo passaporte, CPF e carteira de habilitação, em um só número, o do Registro da Identidade Civil, conforme forem expedidos. O projeto também exige que a carteira de identidade contenha o tipo e o fator sanguíneo do titular. Também poderá constar no documento carimbo de deficiência física, desde que esta seja atestada por autoridade competente. O projeto segue agora para plenário.