CCJ opta por deputado do PR em lugar de Martins Cardozo para relatar 'ficha limpa' O deputado Jaime Martins (PR-MG) será o relator na CCJ da Câmara do projeto da ficha limpa, que proíbe os políticos com pendências na Justiça de se candidatarem. O PR é um dos partidos da base governista contrários à proposta. A ideia é mudar o projeto para permitir que candidatos condenados possam recorrer a tribunais superiores e, assim, recobrar o direito de disputar a eleição. Martins era o relator de proposta que alterava a Lei das Inelegibilidades do então presidente Itamar Franco, em 1993. Foi essa a justificativa para torná-lo relator do projeto, em vez do petista José Eduardo Martins Cardozo (foto), como fora acertado inicialmente.