Ceará já tem 22 mil desabrigados por conta das chuvas

Mais moradores precisaram abandonar suas casas no Ceará por conta das chuvas. A Defesa Civil informou nesta terça-feira, 12, que o número de desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - subiu de 17.391 para 22.053. O de desalojados - os que estão hospedados na casa de parentes ou amigos - passou de 27.210 para 32.860. Cerca de 1 milhão de pessoas foram atingidas pelas chuvas em 12 Estados da região Norte e Nordeste.

"Está chovendo de forma generalizada em todas as regiões, mas com menor intensidade em relação ao mês passado", afirmou o meteorologista Namir Mello, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos.

O índice pluviométrico médio dos 12 primeiros dias deste mês bateu em 145 milímetros, superior aos 115 mm esperados para maio inteiro. A tendência, segundo Mello, é que continue chovendo em todo o Estado até o início de junho, mas com menor intensidade. De acordo com ele, a cada dia o sol deverá aparecer mais e chover menos.

Os temporais já castigaram 78 municípios cearenses, dos quais 23 decretaram situação de emergência. Os desastres decorrentes das chuvas provocaram 12 mortes e feriram 145 pessoas, uma delas em estado grave. De acordo com a Defesa, foram danificadas 7.468 residências e destruídas outras 879.

Cento e quinze dos 131 açudes existentes do Estado já transbordaram. Os reservatórios estão com 95,28% da sua capacidade ocupada, o equivalente a 16.987 bilhões de metros cúbicos de água. Esse cenário nunca havia sido verificado antes pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos desde o começo do monitoramento dos açudes, em 1993.

Estradas

Até o momento, está confirmada a interdição total somente da rodovia CE-060, em Itapiúna. Uma cratera surgiu na pista no quilômetro 125. Os policiais rodoviários avaliavam hoje a situação das vias CE-467, que liga Catunda a Monsenhor Barbosa, CE-265, utilizada para ir de Ibicuitinga até Morada Nova, e CE-211, que une Cariré a Varjota. A princípio, as três também estão danificadas.