Ceará libera R$ 5,7 milhões para cidades atingidas pelas chuvas

O governo do Ceará vem disponibilizando verbas para a recuperação e ajuda aos moradores das cidades castigadas pelas chuvas das últimas semanas. Um total de R$ 5,7 milhões em verba emergencial já foram liberados para os municípios atingidos pelas chuvas em todo o Estado, segundo informações do governo estadual.

Os municípios que tiveram recursos disponibilizados pelo Estado foram Granja, Morada Nova, Jaguaruana, Crateús, Caridade, Canindé, Marco, Santana do Acaraú, Pacujá, Limoeiro do Norte, Itarema, Icó, Chaval, Coreaú, Itaiçaba, Itapagé, Itapiúna, Morrinhos, Quixeramobim, Sobral, Moraújo, Acaraú, Bela Cruz e Russas.

Neste sábado, 23, quatro municípios atingidos pelas chuvas da região do Vale do Jaguaribe foram visitados pelo governados Cid Gomes, que anunciou que disponibilizará R$ 200 mil para ações emergenciais na cidade de Russas. Ao todo, Itaiçaba, Jaguaruana, Russas e Morada Nova contabilizam 11.810 desabrigados e 11.920 desalojados.

Para o governador, a situação de Jaguaruana, que já tem disponibilizados R$ 400 mil para ações de emergência, é a mais complicada. Em Russas, onde a intensidade das chuvas vem diminuindo, cerca de 50 famílias permanecem em abrigos.

Cestas básicas

Já foram distribuídas mais de 734 mil toneladas de alimentos e foram doados mais de 66 mil itens entre colchões, roupas, lençóis, cobertores, kits de limpeza, toalhas, filtros e mosqueteiros em várias regiões do Estado, segundo o governo.

No Piauí, a Defesa Civil distribuiu no sábado mais de 200 cestas básicas para as famílias desabrigadas dos bairros Poty Velho, Nova Brasília, Monte Verde e Cacimba Velha, em Teresina, no Piauí.

As cestas foram entregues no Conselho Comunitário do Poty Velho, na Associação das Mulheres da Nova Brasília, no Conselho Comunitário do Monte Verde e também na Associação das Mulheres Trabalhadoras da Cacimba Velha. Além dos alimentos, água potável também foi entregue às famílias atingidas pelas chuvas.