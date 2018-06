Ceará registra mais três casos de gripe A H1N1 nesta semana

No total, são 22 casos da doença no Estado, a partir do surto registrado em Pedra Branca, no Sertão Central, que teve origem no mês passado. Desse total, 18 casos confirmados são de Pedra Branca, dois em Quixadá e dois em Boa Viagem. As confirmações foram feitas pelo Laboratório de Saúde Pública (Lacen).

De acordo com a Sesa, foram 759 casos notificados em Pedra Branca e 60 em 11 municípios. Todos os casos notificados como suspeitos até agora tiveram alguma relação com Pedra Branca. Nenhum dos casos evoluiu para a forma grave da doença. No dia 26 de novembro foram notificados 193 novos casos no hospital de Pedra Branca e, na última quinta-feira, 8, apenas quatro novos casos suspeitos foram registrados no hospital.