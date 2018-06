Ceará tem 1.362 casos de dengue confirmados em 2 meses A Secretaria de Saúde do Ceará notificou 4.966 casos, nos dois primeiros meses de 2007, em 120 das 184 cidades, o que representa uma nova epidemia da doença no Estado. Foram descartados 3.604 casos e confirmados 1.362 em 54 municípios. Estão sob investigação duas mortes por dengue hemorrágica, sendo que são 53 casos suspeitos. Já foram comprovados nove casos hemorrágicos, sendo quatro em Brejo Santo, cidade do Cariri cearense, onde a situação mais preocupa. Lá, uma cidade de 40 mil habitantes, até os seis médicos, que atendem a população, pegaram a doença. Dos 53 casos suspeitos do tipo hemorrágico, 34 aconteceram em Brejo e tem ainda o maior registro de casos de dengue clássica confirmados: 406 dos 1.362, representando 30% do total. Em janeiro foram 227 casos e em fevereiro, 179. A cidade de Brejo continua sendo ameaçada pelo mosquito Aedes aegypti. Para tentar resolver o problema o Exército foi convocado para atuar na cidade e já começou a fazer a limpeza e vedação das caixas da água, além da distribuir panfletos educativos. Os soldados do Exército trabalham em conjunto com os agentes de saúde da Prefeitura, do Governo do Estado e da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Desde a primeira morte no Ceará por dengue em 1994, já foram vítimas fatais da doença 92 pessoas; o pior ano foi em 2005, com 24 óbitos.