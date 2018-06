Ceasa do Rio perde R$ 1,3 mi com incêndio Um incêndio nas Centrais de Abastecimento (Ceasa) do Rio, em Irajá, na zona norte, destruiu ontem uma loja e atingiu outras três, causando prejuízo de R$ 1,3 milhão. Os bombeiros avaliaram que o fogo, provavelmente causado por curto-circuito, começou em uma loja onde estavam estocadas 30 toneladas de plástico. Ninguém ficou ferido.