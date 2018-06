Celebração da vida Conheci José Alencar na tarde de 27 de novembro de 2008. Naquele dia, o então vice-presidente da República aceitara meu convite para comparecer ao Instituto Nacional de Câncer (Inca) e participar da comemoração do Dia Nacional de Combate ao Câncer. Desde o diagnóstico inicial, em 1997, quando descobriu dois pequenos tumores malignos no rim direito e no estômago, até o momento em que deu aquela palestra no Inca, Alencar havia passado por mais de dez cirurgias. Mesmo assim, aos 77 anos, falou de pé por quase uma hora a uma plateia de médicos, jornalistas e profissionais de saúde. A principal mensagem: os pacientes de câncer podem e devem ter esperança na batalha contra a doença. E isso sem abrir mão da qualidade de vida.