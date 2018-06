Celebrando México, Viradouro faz folia colorida e organizada

RIO - Quarta escola a entrar na Marquês de Sapucaí na primeira noite de desfiles, a Viradouro fez um desfile competente. A escola mostrou o enredo "México, o paraíso das cores, sob o signo do sol", apostando em alas e fantasias coloridas para conquistar o título que não vem há 12 anos. Apesar de não trazer surpresas e ter empolgado pouco, a agremiação finalizou sua folia dentro do tempo e não foi prejudicada por incidentes.

A referência às cores e à alegria do México apareceu logo no abre-alas. As origens da cultura do mexicana também foram lembradas por figuras históricas, como o rei asteca Montezuma e o explorador espanhol Hernán Cortez. Um dos destaques foi a representação de um dos maiores pintores da história do país, Diego Rivera (1886 - 1957), interpretado pelo ator Marcos Oliveira, o Beiçola de A Grande Família.

A rainha da bateria Júlia Lira, de apenas 7 anos, filha do presidente Marco Lira, desfilou na escola após muita polêmica. O pedido de autorização para que a menina pudesse participara da festa foi encaminhado ao Juizado de Menores do Rio, mas ela conseguiu a liberação apenas na semana anterior ao desfile.

Assustada com o assédio dos repórteres, ela cumprimentou o público cercada por seguranças antes de entrar na avenida e parecia nervosa diante da multidão de fotógrafos. Não era para menos: seu posto já foi ocupado por beldades como Luma de Oliveira e Juliana Paes.

A escola trouxe cerca de 3,5 mil integrantes espalhados por 34 alas. O único título da Viradouro foi conquistado em 1997, com Joãosinho Trinta, que comandou o samba-enredo "Trevas, Luz e a Explosão do Universo."

No fim da apresentação, Mônica Lira, mulher do presidente da escola, emocionou-se. "A escola estava linda. Foi tudo muito difícil, sem patrocínio. Tudo foi feito com muito esforço pelo meu marido e nós merecemos voltar no sábado de carnaval."

(Com Clarissa Thomé, de O Estado de S. Paulo)

