Celebridades chegam aos camarotes no Rio Alguns atores começam a chegar aos camarotes da Sapucaí para os desfilas do 2º dia do Grupo Especial. No camarote da Nova Schin, o ator Marcelo Cerrado espera pela hora de sair na diretoria da Mocidade Independente, a quarta escola a desfilar. A atriz Regina Casé está no camarote e também sairá na Mocidade. O casal Rodrigo Santoro e Elen Jabur, muito simpáticos, explicaram que esperam emocionados a entrada da Mocidade. Santoro vai tocar na bateria nota dez da escola. Elen, por sua vez, adiantou que fez uma participação especial na novela Cobras e Lagartos, que estreará no horário das sete da TV Globo, em abril. Ela garantiu, contudo, que não pretende seguir a carreira de atriz, limitando-se a essa participação. Outro presente no camarote da Nova Schi, o ator e cineasta Guilherme Fontes confessou que vai torcer pela Mangueira, segunda escola da noite.