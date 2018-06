Celso Russomanno também deu verba para instituto Flagrado, o deputado Celso Russomano (PP-SP) mudou a destinação de emenda ao Orçamento no valor de R$ 1,1 milhão. O dinheiro iria para a entidade que preside, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor (Inadec), como noticiou o site IG. No início da noite de ontem, o deputado remanejou metade dos recursos para o Instituto do Coração (Incor) e a outra metade para a Faculdade de Medicina da USP. "É melhor fechar (o Inadec) do que passar por uma coisa que não sou", defendeu-se.