Celulari é assaltado no Rio O ator Edson Celulari foi assaltado no último sábado, por volta das 18h30, na rua Timóteo da Costa, no Leblon, zona sul do Rio. Dois assaltantes armados levaram a Toyota, placa KPP-0236, do ator, o telefone celular, cartões de banco e dinheiro. O carro foi encontrado no mesmo dia por volta das 22h, abandonado na rua General Urquiza, no mesmo bairro. Celulari nada sofreu. Na mesma noite, por volta das 21h, assaltantes armados obstruíram o trânsito dentro do Túnel do Joá, sentido Barra-São Conrado, para fazer um arrastão que levou muitos motoristas a fugirem a pé ou a marcha-à-ré. O comandante-geral de Polícia Militar, coronel Francisco Braz, disse acreditar que o episódio foi provocado por uma falha no policiamento, que deixou o local sem vigilância. De acordo com ele, o mesmo erro, que consiste em deslocar os policiais que cuidam da segurança na área para ocorrências em lugares próximos já tinha ocorrido na quarta-feira. "Realmente não dá para deixar aquele local sem policiamento", disse o comandante. Braz afirmou que vai reforçar a vigilância na área, para evitar novos arrastões.