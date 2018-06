Cem caminhões participam de romaria na Via Dutra Um grupo de cem motoristas de caminhões participou, na manhã deste sábado, de uma romaria para Aparecida, no Vale do Paraíba. Os caminhões saíram da cidade de Cotia (SP) às 4h30 da manhã e entraram na via Dutra, em comboio, às 7h30. O percurso foi acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal e não houve congestionamentos. A romaria dos caminhoneiros da região de Cotia teve início em 2000, quando um motorista foi pagar uma promessa e convidou alguns colegas. "Naquele ano viemos em 32 caminhoneiros e neste ano chegamos a 100. Não queremos mais parar", afirmou o presidente da comissão organizadora, Paulo Sérgio Souza. Os romeiros assistiram à missa do meio-dia e depois se confraternizaram em um almoço.