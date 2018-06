Cem cidades brasileiras batem recorde de frio nesta terça-feira

FRANCA - Esta terça-feira, 29, foi fria em boa parte do Brasil. Cento e cinco cidades tiveram a temperatura mais baixa do ano. O frio foi mais intenso em Monte Verde (MG), que amanheceu com os termômetros marcando 3,4ºC. Em outros municípios o outono também começou com cara de inverno, como em Campos do Jordão (SP), que registrou 4ºC, e São Mateus do Sul (PR), com apenas 6,4ºC.

O frio não prejudicou as lavouras do sul de Minas Gerais, segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Emater). Entretanto, no distrito de Monte Verde, que pertence ao município de Camanducaia (MG), pela manhã era possível observar uma leve camada de gelo sobre a grama.

Previsão. Os registros de temperatura são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a previsão para os próximos dias é de que o tempo permaneça mais frio que nas últimas semanas. Na cidade de São Paulo esta madrugada também foi a que teve os termômetros marcando os números mais baixos, com o recorde de 12,1ºC anotado na zona norte.

Apesar de o frio estar chegando, no feriado desta semana, em 1º de maio, os termômetros devem subir um pouco, principalmente, no período da tarde. As temperaturas máximas nos Estados do Sudeste devem ser de 30ºC na quinta-feira, 1º.