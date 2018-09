Cenário: Epidemia global que avança como um incêndio florestal

Deve ser dito que Francisco vê nascerem e explodirem novos escândalos sexuais semana a semana. Os projéteis vêm de todo o mundo, da Irlanda e do Canadá, do Chile e dos Estados Unidos, da França e da Grã-Bretanha, de todos os lugares. Uma epidemia global que avança como um incêndio florestal. Bombeiros agem. Eles multiplicam a deflagração de incêndios. Os últimos desses projéteis são terríveis, de fragmentação múltipla. Na denúncia do mal, um passo foi dado. Até agora, temos falado sobre alguns padres (na verdade muitos), algumas “ovelhas desgarradas” das quais deveríamos ter puxado as orelhas colocando-as de castigo. O último caso é de uma escala diferente. Não é mais uma questão de “ovelhas desgarradas”, mas sim de um sistema que prolifera nos altos escalões, de uma “rede homossexual”.

Trata-se do “caso Viganò”. Este é um arcebispo aposentado. Sua última posição foi de núncio apostólico em Washington. Familiarizado com o Vaticano, tendo denunciado a corrupção financeira que aflige a Igreja, e agora aposentado, Viganò não podia falar porque estava preso ao “segredo pontifício’. Escolheu falar. Ele fez isso em 25 de agosto e seu depoimento de 11 páginas é devastador. Ela diz que o papa Francisco, após sua eleição em 2013, apontou como conselheiro pessoal para os EUA o ex-arcebispo de Washington, monsenhor McCarrick, mesmo sabendo que o prelado mantinha práticas homossexuais com seus seminaristas. Viganò acrescenta que há uma rede homossexual na Igreja, cujos membros não são apenas testemunhas consternadas e mudas, mas praticantes determinados.

Este novo golpe é violento. O que faz o Papa Francisco? No momento, está em silêncio e recomenda o silêncio ao seu rebanho. Também acrescenta uma recomendação tranquilizadora: “Está sereno”. Elegante .... / TRADUÇÃO DE CLAUDIA BOZZO