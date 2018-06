Cenário: ‘Quadro endêmico’ é agravado por falta de dados federais

O número mais importante da Segurança Pública brasileira não vem de nenhum órgão público, como se poderia imaginar. É esforço de uma organização não governamental formada por pesquisadores e policiais que levanta, por meio de pedidos de Lei de Acesso à Informação a cada um dos Estados, os dados que, mais do que mostrar a ineficácia das políticas de segurança, dão a medida do que é viver no Brasil, o país campeão mundial em número de assassinatos.

Elaborar políticas para a redução da criminalidade tem como peça indissociável mecanismos que permitam a avaliação da sua efetividade. E não há preocupação do governo federal com a precisão de quantas pessoas são assassinadas por ano. Isso porque o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça, ao contar somente com a contribuição voluntária das secretarias estaduais, mostra que o País teve 50.827 mortes violentas intencionais em 2016. Alguns milhares de casos se perderam.

Regina Miki, ex-secretária nacional de Segurança, escreveu, no Anuário de 2014, que “sem informações qualificadas, pouco conseguiremos fazer frente à escalada do crime e pouco saberemos sobre como enfrentar um quadro endêmico que precisa urgentemente ser debelado.” De lá para cá, o quadro só piorou.