Cenas do camarote da Nova Schin Debora Bloch e o marido, Olivier Anquier, jantando ao lado de Grazielli Massafera, do Big Brother Brasil; o namorado de Grazi, Alan Passos, preferia acompanhar a passagem da Viradouro; Daniele Winits de microshort justíssimo, mais gordinha do que antes do casamento, ao lado do marido; Virginia Cavendish no colo do namorado. Estavam presentes também: Fernanda Torres e Andrucha Waddington, Camila Morgado, Xuxa Lopes, Tato Gabus Mendes, entre outros.Os convidados se deliciaram com um fartíssimo bufê do restaurante paulista Fasano. O jantar era composto de risoto de abóbora, alcachofras e variados tipos de queijos e pães. De sobremesa, brigadeiro de colher. Uma das mais assediadas era Grazielli, que, quando acabou de jantar, pôs-se ao lado do namorado na janela. Mal conseguiu acompanhar a Viradouro - era parada a todo momento para tirar fotos. Ela dizia "claro!" e sorria. "Não posso reclamar. É por causa dessas pessoas que eu tenho conseguido as coisas", justificou.