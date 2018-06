Centenas participaram de enterro de 3º PM morto no Rio

RIO - Cerca de 800 pessoas participaram na tarde desta terça-feira, 20, do sepultamento do cabo Izo Gomes Patrício, 36 anos, terceiro tripulante do helicóptero da Polícia Militar do Rio que morreu após o equipamento ser abatido por traficante do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na manhã de sábado.

Veja também:

Gilmar Mendes cobra eficácia no combate ao crime organizado

Tarso nega falta de ações da PF no combate às drogas

Rio investiu só 24% da verba prevista para segurança

OAB diz que confrontos foram 'ataques terroristas'

Familiares evitaram fazer críticas à corporação e disseram que o policial morreu como herói. No mesmo momento em que o cabo era sepultado, um corpo foi deixado em um dos acessos ao Morro dos Macacos dentro de um carrinho de mão. De acordo com a PM, o número de mortos desde o início da crise chega a 25 - entre policiais, bandidos e vítimas inocentes.