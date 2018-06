Centenas vão à Marcha da Maconha Centenas de pessoas participaram ontem da Marcha da Maconha em Ipanema, zona sul do Rio. Manifestantes caminharam do Posto 9 até o Arpoador, pela Avenida Vieira Souto. O ato, proibido em 9 municípios do País mas garantido no Rio por uma liminar judicial, defendeu a legalização do entorpecente e teve a presença do ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc. Em Porto Alegre, onde a marcha foi liberada pelo Ministério Público, 350 pessoas caminharam no Parque Farroupilha.