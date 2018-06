CENTER LAPA: ambiente envelhecido Negativo: o espaço está descuidado e parece um comércio popular de rua. Positivo: os cursos grátis para a comunidade estão sempre em alta Já na casa dos 40 anos, o Center Lapa é o segundo shopping mais antigo da cidade. O tempo mostra seus efeitos e o shopping carece de cuidados. Em seus três andares, as lojas de surfwear dominam o ambiente. Para os moradores da redondeza, há muitos cursos, de culinária a artesanato, todos grátis. Os adolescentes têm um pequeno espaço de jogos e as menores têm lugar garantido no Cantinho da Criança (grátis). E quem estiver passeando por ali e precisar recarregar o Bilhete Único, é só chegar até a Livraria Nobel, que oferece este serviço. Fundação: 24/11/1968 Àrea: 15.024m2 Lojas: 105 Salas de cinema: 3 Vagas: 110 Estacionamento: R$ 4 (2 horas) Rua Guaicurus, esq. com Rua Catão, 3675-2292. 10h/22h. www.shoppingcenterlapa.com.br