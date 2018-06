Cento Passi é homenagem a vítima da Máfia Cem Passos, o nome da operação que levou à prisão Leonardo Badalamenti, é uma homenagem ao militante da Democracia Proletária e líder antimáfia Peppino Impastato, morto em 1978 a mando do chefão Gaetano Badalamenti, pai de Leonardo. A história de Peppino é tema do filme I Cento Passi (Os Cem Passos), de Marco Túlio Giordano, premiado na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 2000. Cem passos era a distância entre as casas das famílias Badalamenti e Impastato em Cinisi, província de Palermo, Sicília. O pai de Peppino, Luigi, era mafioso. O filho jornalista passou a atacar a Máfia. Acabou amarrado e dinamitado numa linha férrea. Pelo crime, o chefão foi condenado à prisão perpétua.