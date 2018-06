Centrais vão a Carvalho discutir mínimo e IR Representantes de seis centrais sindicais se reúnem depois de amanhã com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, em busca de um acordo para que o mínimo fique acima dos R$ 545 propostos pelo governo. Outro tema em pauta será a correção da tabela do Imposto de Renda. As centrais pedem 6,45% para este ano. O governo não fez nenhuma sinalização até agora.