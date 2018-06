Central de favelas quer passeio por Cidade de Deus Às vésperas da chegada do presidente Barack Obama ao Brasil, as restrições impostas pela segurança já feriu suscetibilidades. Ontem, no seu twitter, o empresário Celso Athayde, fundador da Central Única das Favelas (Cufa), na Cidade de Deus, desabafou: "Nego quer ir lá tirar uma foto com uma criança melequenta e meter o pé. Se for isso eu vou pular fora". A previsão é de que Obama visite a sede da Cufa e assista à apresentação dos meninos atendidos pela ONG.