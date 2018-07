Centro comercial e prefeitura montam biblioteca em SP Será inaugurada amanhã, na zona leste de São Paulo, uma biblioteca pública com capacidade para 200 pessoas e com 13 mil títulos de livros, além de jornais diários e revistas. A Biblioteca Pública Milton Santos - nome dado em homenagem ao falecido geógrafo Milton Santos, um dos principais estudiosos de temas como globalização e inclusão social - foi construída em parceria entre o Centro Comercial Leste Aricanduva e a Secretaria Municipal da Cultura. O acervo irá contar com um espaço especial para crianças, com uma parede de vidro onde estará exposto todo o alfabeto e uma monitora que explicará o significado de cada letra e sua função. De acordo com Marcos Sérgio de Oliveira Novaes, superintendente do centro comercial, a região necessita de mais incentivos de alfabetização. "Essa é uma forma de colaborarmos com a população, levando cultura, informação e criando o hábito da leitura nas famílias", afirmou. A Biblioteca Pública Milton Santos, cuja inauguração será às 10 horas, fica próxima ao estacionamento do Shopping Leste Aricanduva (Avenida Aricanduva, 5.555). O Centro Comercial construiu o prédio da Biblioteca seguindo um contrato de contrapartida no qual obteve a cessão de um terreno da Prefeitura.