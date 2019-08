Centro de chacinas em prisões, Norte tem disputa entre 17 facções criminosas

A Região Norte do País, onde nesta semana um novo massacre atribuído a uma briga entre facções deixou 58 mortos, convive com o clima instável da disputa entre ao menos 17 facções criminosas. O racha nacional entre Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), evidenciado desde o fim de 2016, potencializa conflitos regionais pela disputa da rota de tráfico de cocaína cuja importância é crescente, segundo policiais e pesquisadores.

O PCC e o CV estão nos sete Estados da região, diz levantamento do Observatório de Análise Criminal do Ministério Público do Acre (MP-AC). Em comum, as facções têm ambição de protagonismo no comércio milionário de drogas que passam pela região vindas dos maiores produtores do mundo: Colômbia, Peru e Bolívia.

Por isso, a violência é usada para eliminar inimigos e impor medo. Relatório mundial do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime apontou que a produção global de cocaína alcançou em 2016 o nível mais alto da história, com estimativa de 1.410 toneladas.

O Acre ajuda a entender o cenário regional. O Estado com a 3.ª menor população do País (869 mil pessoas) foi em 2017 o segundo mais violento, com 63,9 homicídios por 100 mil habitantes – a taxa nacional naquele ano, diz o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foi 30,8.

Por trás dos números acreanos estava uma briga do CV com membros do PCC e seus aliados locais do Bonde dos 13 e da Irmandade Força Ativa Revolucionária Acreana. “A rota do (Rio) Juruá passou a ser cobiçada pelo Comando Vermelho, que hoje domina essa passagem. As mortes que antes só ocorriam como punição disciplinar por ‘vacilos’ dentro das organizações passou a se acumular no Estado, em razão da disputa pelo domínio territorial entre diferentes grupos”, diz Aldo Colombo Júnior, do Observatório do MP-AC.

O Juruá nasce no Peru, cruza a fronteira, passa por Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Estado, e corta o Amazonas até desaguar no Rio Solimões. Neste rio, a rota é ainda mais relevante, pois vem da tríplice fronteira com Colômbia e Peru, cujo domínio garante à facção Família do Norte (FDN) ser a força regional mais expressiva.

Foi a disputa de FDN e PCC que causou em janeiro de 2017 o massacre de 56 detentos no Complexo Anísio Jobim (Compaj, em Manaus. Briga interna da FDN levou à execução de mais 55 presos no Compaj e em cadeia vizinha, em junho deste ano. “A FDN se preocupa em defender a área de fronteira de grupos exógenos. Para isso, usa o discurso regionalista, de que são os locais, para produzir afetos e mobilizar pessoas para essa proteção”, diz o professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) Luiz Fábio Paiva.

Em 2015, a Polícia Federal deflagrou a Operação La Muralla, que mirava a FDN. “No sistema penitenciário, os sujeitos, no lugar de serem controlados pelo Estado, controlaram a prisão. Lá, num comportamento característico em todo o País, passaram a agenciar novos quadros para a facção”, diz Paiva. Hoje a FDN tenta estender sua influência a Roraima, Amapá e Pará.

Nos últimos anos, os paraenses viram grupos locais crescerem, como o Comando Classe A (CCA), cujos membros são apontados como responsáveis pelo massacre da semana passada contra o CV em Altamira.

Aiala Colares Couto, da Universidade Estadual do Pará (Uepa), pondera que as relações com grandes facções ocorre de diferentes modos e não significa que os membros do CV no Pará, por exemplo, são cariocas que lá vivem; são locais que “vestem a camisa”. O CV, massacrado em Altamira, se articula para a revanche em áreas onde é mais forte, como Ananindeua, na Grande Belém, prevê Couto. “Dentro ou fora dos presídios.”

Desafio

Ex-ministro da Segurança no governo Michel Temer, Raul Jungmann também teme que, sem mobilizações do governo diante da crise carcerária, os massacres se repitam. “Com prisões superlotadas, guerra entre facções e o Estado não exercendo o controle do que acontece lá dentro, efetivamente a possibilidade (de novo massacre) continua existindo”, disse ao Estado nesta semana.

A briga entre os vários grupos – no Acre, no Amazonas ou no Pará – deixou reflexos consistentes nas taxas de homicídio. Atribui-se a essa guerra o recorde de mortes no País em 2017, assim como a acomodação das disputas, principalmente no Nordeste, é um dos fatores para a queda em 2018, que se mantém nos primeiros meses de 2019, segundo dados do governo federal. Com novos massacres em Manaus e Altamira este ano, o Norte mostra que lá essa acomodação está mais distante do que se imaginava.

Jungmann lembra que relatório da sua gestão apontou que há outras dezenas de facções em todo o País e os governos precisam elaborar estratégias. “O crime nas ruas, que nos causa medo, ele é, em grande medida, organizado e coordenado de dentro do sistema prisional.”

Moro aposta em pacote anticrime

O Ministério da Justiça e da Segurança, chefiado por Sérgio Moro, disse ao Estado que o combate às organizações criminosas tem sido uma prioridade. Citou que o pacote anticrime proposto ao Congresso "atualiza a legislação para que seja possível o combate ao crime organizado e o isolamento de lideranças criminosas, minimizando as influências nos demais presos".

A pasta afirmou ainda que a previsão de impedir o direito à progressão de regime a membros de organizações "que ainda mantenham vínculo associativo" visa a "inviabilizar a atuação de chefes do crime organizado e desestimular a atividade dos demais membros". Outra proposta do ministério é ampliar o prazo de permanência de líderes em presídios federais de um para três anos, prazo que pode ser renovado.

Duas perguntas para...

Gustavo Moreno Maldonado, diretor adjunto da Polícia Nacional da Colômbia

Na Colômbia, como ocorre a aproximação do governo com o setor privado para combater as organizações criminosas?

O que move essas estruturas é o negócio criminal, que cria rendas ilegais. São empresas criminais, pois têm estrutura humana, logística e financeira voltada para o negócio. A empresa, por sua vez, se conecta a um sistema de economia criminal. E uma resposta ostensiva da polícia já não é suficiente porque temos de entender o negócio para atacá-lo. Entender como as movimentações bancárias se conectam, como se ligam a empresas formais. E quem entende do assunto é o setor privado, não a polícia. O setor privado tem nos ensinado e nos levado a montar e conectar uma grande base de dados para obter a lógica do funcionamento das organizações.

As facções brasileiras na fronteira preocupam a Colômbia?

O tema interessa ao Brasil e à Colômbia e chama a atenção para a fronteira que também dividimos com o Peru, onde há hegemonias territoriais. Agora mesmo, a Família do Norte leva da Colômbia para o Brasil maconha e cocaína. É uma zona estratégica. Não podemos permitir que seja ainda mais afetada. Precisamos de um mecanismo binacional para atuar.