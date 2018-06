Centro do Rio volta a ficar sem energia elétrica

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

A região central do Rio de Janeiro voltou a sofrer, pelo terceiro dia consecutivo, com a falta de energia elétrica na manhã desta quinta-feira, 11. Não há previsão do restabelecimento da energia.

Segundo nota da Light, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade, está ocorrendo uma interrupção no fornecimento de energia no mesmo sistema afetado desde a tarde de terça-feira, 9.

As causas desta interrupção estão sendo investigadas, segundo a Light, para se verificar se há relação entre o evento de ontem. Um gerador foi instalado no prédio do Detran para não interromper os serviços mais essenciais ao público.

A região central enfrentou a falta de energia por mais de 22 horas nesta quarta-feira. O fornecimento de energia foi interrompido por volta das 18h de terça-feira, voltando às 16h40 dessa quarta-feira, 10, devido a falhas na rede subterrânea, segundo informou a Light.

Segundo nota divulgada ontem pela companhia, os serviços de reparos exigiram um tempo longo de execução por sua alta complexidade e pela dificuldade para substituição de 600 metros de cabo, sob a Avenida Presidente Vargas, devido ao espaço confinado das galerias subterrâneas.

No local ocorreu um curto-circuito e a queima de sete dos oito cabos da rede subterrânea de alta tensão, afetando 3.200 clientes, nos trechos das Avenidas Presidente Vargas e Rio Branco e das Ruas Alfândega, Buenos Aires, Andradas e Uruguaiana, no Centro do Rio.