Centro-sul do Brasil terá fortes chuvas nesta quarta

A quarta-feira, 6, será com chuva forte em boa parte do pais, principalmente no Centro-Sul do Brasil, prevê o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Uma frente fria se deslocará pelo Rio Grande do Sul e reforçará as áreas de instabilidade sobre parte da Região Sul. O dia será nublado e com pancadas de chuva a qualquer hora do dia no oeste do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina, no centro-leste do Paraná e no sul de São Paulo.

Em algumas localidades ocorrerão temporais, com descargas elétricas, rajadas de vento e acumulado significativo. Há chance de queda de granizo em algumas cidades. O dia será de sol entre poucas nuvens no norte do Espírito Santo, extremo nordeste de Minas, no sul da Bahia, norte do Piauí, no centro-norte do Ceará e do Rio Grande do Norte.

No norte de Roraima, nordeste do Pará, norte do Maranhão e no Recôncavo Baiano haverá sol e possibilidade de pancadas de chuva rápida e localizada. Nas demais áreas do país haverá sol, variação de nebulosidade e pancadas de chuva.

Haverá risco de chuva forte em parte de São Paulo, de Minas, do Amazonas, Pará, no Tocantins, centro-norte de Goiás e no interior da Região Nordeste, parte de Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. As temperaturas não terão mudanças significativas e permanecerão elevadas em grande parte do Brasil.