Cerca de 1,6 mi de veículos devem deixar a capital O Dia da Consciência Negra, comemorado amanhã, promete movimentar as estradas. Para evitar congestionamentos, recomenda-se sair de casa amanhã, a partir das 22 horas, e retornar no início da tarde do dia 23, a partir das 13 horas. A CET estima que cerca de 1,6 milhão de veículos deixarão a capital. O que abre e o que fecha no feriado e a previsão do tempo Siga online: o trânsito em SP e a saída do paulistano Saiba quem foi Zumbi e as cidades onde é feriado O clima não será dos mais quentes. Os que descerem a Serra do Mar encontrarão tempo fechado. Na capital, o sol deve aparecer, mas há previsão de chuva. No Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira, a previsão é de chuva isolada com abertura de sol durante o dia. Pela Castelo Branco e Raposo Tavares, 500 mil veículos devem circular. A orientação para quem viaja hoje é evitar as estradas para o interior entre 16 e 22 horas. Amanhã, é bom sair após as 14 horas. No Sistema Anchieta-Imigrantes, 361 mil veículos devem descer a serra. A Operação Descida será implementada, a partir das 16 horas de hoje, e durará 24 horas. O motorista terá duas pistas da Anchieta e as cinco da pista sul da Imigrantes. Pela Via Dutra, 188 mil veículos devem trafegar. Para quem fica na capital, haverá shows gratuitos: hoje há tributo a Tim Maia, com Banda Black Rio e Mano Brown, no Memorial da América Latina, às 20 horas. Amanhã, Seu Jorge toca às 19 horas na Praça da Sé.