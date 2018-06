Cerca de 11 kg de crack escondidos em tanque de gasolina de carro no PR

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária do Paraná apreendeu mais de 11 quilos de crack e quase três quilos de pasta-base de cocaína, na Rodovia PR-163, em Lindoeste, no Paraná, neste domingo, 31.

O crack estava dividido em 11 tabletes, escondidos em seis pacotes de pasta-base para a fabricação de cocaína. Os materiais foram acondicionados em bexigas de borracha, para que fossem acomodados dentro do tanque de combustível de um Peugeot 206.

O condutor do carro, Amadeu Franco, de 33 anos, os acompanhantes Ana Claudia Barbosa, de 20, e José Carlos da Cruz Carvalho, de 32, afirmaram à PM que vinham de Foz do Iguaçu. Ainda de acordo com os envolvidos, o valor pago pela condução do Peugeot seria R$ 500,00.