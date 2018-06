Cerca de 2 mil pessoas comparecem no Recife Cerca de 2 mil pessoas participaram da Marcha da Maconha no Recife, segundo os organizadores. Proibida pela Justiça em pelo menos três cidades - São Paulo, Salvador e João Pessoa -, a marcha foi realizada em clima de tranquilidade e a Polícia Militar apenas acompanhou a distância. Em São Paulo, cerca de 30 pessoas realizaram um ato a favor da liberdade de expressão e contra a decisão judicial que proibiu a marcha no Estado pelo segundo ano consecutivo. A subprefeita da Lapa, Soninha Francine, participou do ato, acompanhado pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Metropolitana.