Cerca de 20 mil casas ficaram sem energia elétrica em Santa Catarina

SÃO PAULO - Em Santa Catarina, cerca de 20 mil casas ficaram sem energia elétrica durante o fim de semana. Segundo o Departamento de Operação do Sistema Elétrico, a chuva não é um fator de risco para o abastecimento, mas ventos são. Neste fim de semana, os ventos foram fracos, por isso houve problema de abastecimento em menos de 1% dos 2,3 milhões de imóveis.

O Departamento de Operação do Sistema Elétrico informa ainda que em alguns casos a energia demorou a ser religada pois as equipes tiveram dificuldade de acesso ao local do problema. Além disso, vários desligamentos automáticos ocorreram por segurança, em caso de queda de postes ou de vegetação na rede, por exemplo

As cidades de Mirim Doce, Jaraguá do Sul, Joinville e Florianópolis foram as que precisam de mais equipes para resolver o problema de abastecimento. Até o final da manhã desta segunda-feira, cerca de duas mil casas ainda tinham falta de energia elétrica em todo o Estado.

