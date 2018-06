Cerca de 3 mil bombeiros atuarão no litoral do Rio no ano novo

A Secretaria de Defesa e Saúde do Rio de Janeiro deslocará um contingente de aproximadamente três mil homens do Corpo de Bombeiros para as praias e locais mais procurados no Estado pelos turistas durante a passagem de ano. Veja também: Com sol, litoral paulista tem praias lotadas de turistas Fotos de banhistas aproveitando o verão Copacabana vai lembrar ano astronômico no réveillon Cerca de 260 homens, entre soldados combatentes, guarda-vidas e oficiais, atuarão na Praia de Copacabana, onde serão montadas nove torres de observação. Além disso, cinco ambulâncias, com médicos e enfermeiros, permanecerão no local, entre a tarde do dia 31 de dezembro e a manhã do dia 1°. Outros 100 bombeiros serão deslocados para a área dos palcos montados na Barra da Tijuca, Recreio, Pedra de Guaratiba, Ilha do Governador, Penha, Pedra de Sepetiba e Ramos. Na praia da Barra da Tijuca e no Piscinão de Ramos serão montados postos médicos. O Corpo de Bombeiros também colocou de prontidão uma frota formada por cinco embarcações (botes, lanchas e uma ambulância), mais 164 ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).