Cerca de 30 estradas em SC têm bloqueios por conta da chuva

Várias estradas que ligam as cidades catarinenses uma as outras e Santa Catarina a outros Estados continuam interditadas em alguns trechos por conta da chuva que assola a região. Ao menos 15 rodovias, entre estaduais e federais, continuavam interditadas nesta terça-feira, 25. Outros 16 trechos de estradas estavam parcialmente danificados por deslizamentos, alagamentos ou queda de barreiras, reduzindo o tráfego para uma única faixa ou acostamento. Confira a lista de estradas e os problemas que os temporais têm causado no local, de acordo com dados da Defesa Civil de Santa Catarina e a Polícia Rodoviária Federal (PRF): Bloqueios totais - SC-401, na altura do km 14, na pista sentido norte de Florianópolis. Houve uma queda de barreira e a via está interditada. - SC-431, na altura do km 9, em direção a São Bonifácio. A pista está interditada por conta de uma queda de barreira. - SC-408, na altura dos km 0 e 5, sentido São João Batista. Quedas de barreira também interditaram a pista. - SC-302, no km 147,7 em direção à BR-116. Pista interditada. - SC-474, no km 45, em direção a cidade de Massaranduba. Via interditada por causa de uma queda barreira. - SC-416, na altura do km 30, no sentido Pomerode. Interdição causada por deslizamento. Também no km 50, em direção a Timbó. Uma queda de barreira interditou a via. - SC-413, no km 8, na altura do município de Luiz Alves. Queda de barreira bloqueou pista. - SC-466, no km 71, em direção ao Rio Grande do Sul. Deslizamento na pista interdita a via. Um desvio pelo centro de Ita foi montado. - BR-101, na altura do 235, em direção a cidade de Morro dos Cavalos. Pista bloqueada, mas veículos de emergências poder utilizar o desvio por Enseada do Brito. Outro bloqueio por conta de deslizamento ocorre entre os km 12 e 13, em Garuva. - BR-470, nos km 33, 41 e 46. Interdição na região do município de Gaspar. - BR-282, nos km 34, em Águas Mornas. Pista interditada sentido Sul da via. Desvio por Vargem Grande. - BR-376, no km 684. Interdição na região de Garuva. Bloqueios parciais - SC-411, nos km 4, 5, 11 e 13. Quedas de barreira fazem o trânsito fluir por meia pista. - SC-407, nos km 21,5 e 22,4, em direção a São Pedro de Alcântara. Tráfego também em meia pista por conta de quedas de barreira. - SC-470, nos km 32, 33, 35, 38 e 40, em direção a Blumenau. Alagamentos, queda barreira, e queda de acostamento, fazem o trânsito seguir por meia pista. - SC-486, no km 8, em direção a Brusque. O trânsito segue pelo acostamento por conta de água na pista. - SC-486, no km 14, no sentido Brusque Itajaí a Brusque, pista cedeu, transito pelo acostamento. - SC-474, dos km 41 a 53, nos dois sentidos. Tráfego em meia pista por causa de queda de barreira. - SC-416, nos 27 e 29. Uma queda de barreira faz o trânsito fluir em Pomerode. - SC-413, no sentido Guaramirim, uma queda de barreira faz o trânsito seguir em meia pista. - SC-413, km 92, em direção a Navegantes. Tráfego em meia pista. - SC-418, km 4, 11 e 12, para quem segue para Blumenau. O trânsito está em meia pista. - SC-430, no km 29, do sentido Cruzeiro. Pista parcialmente bloqueada e tráfego em meia pista. - SC-410, no km 7,3, sentido Celso Ramos. Pista bloqueada por conta de queda barreira. Trânsito segue por meia pista. - SCT-477, dos km 160 ao 162 Tráfego em meia pista. - SCT-477, no km 157, em direção ao município de Benedito Novo. Desvio é feito por via secundária. - BR-101, na altura do km 113, em direção a cidade de Morro dos Cavalos, por conta de alagamento. Passagem sendo feita pela pista de aceleração. Atualizado às 18h10